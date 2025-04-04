Отец Маска признался, что они с сыном восхищаются Путиным

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Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол признался, что они с сыном восхищаются Владимиром Путиным. Об этом пишет RT, ссылаясь на интервью Маска-старшего BBC.

"Я слушаю его речи – он говорит логичные вещи. Очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину", – сказал он.

При этом отец американского предпринимателя считает российского президента примером сильного лидера. Журналистка в ходе беседы попробовала перевести тему разговора на начало спецоперации РФ на Украине, но мужчина призвал подождать с обсуждением этого. Он уверен, что только спустя время будет понятно, кто начал боевые действия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что департамент по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Маском-младшим, может прекратить свою работу. Это связано с тем, что бизнесмен уйдет с госслужбы через 130 дней.

В это же время вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Маск сохранит свое место на посту в правительстве в качестве советника. Его борьба с бюрократией еще не завершилась, уточнял он.

