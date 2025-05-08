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08 мая, 09:45

Культура

Режиссер Оливер Стоун высоко оценил развитие киноиндустрии в Москве

Режиссер Оливер Стоун высоко оценил развитие киноиндустрии в Москве

Американский режиссер Оливер Стоун высоко оценил Московский кинокластер

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Москву посетил известный американский режиссер Оливер Стоун. Он познакомился с российской киноиндустрией и высоко оценил кинокластер "Москино".

Экскурсия от главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина началась с павильона виртуальной продакшн-студии. Американец внимательно слушал, эмоционально комментировал и заявил, что собирается снимать в России новый фильм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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