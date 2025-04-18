Собянин: в Москве создаются современные технологии виртуального кинопроизводства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве создаются современные технологии виртуального кинопроизводства. В частности, в столице появятся модели различных городских объектов с максимальной детализацией, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Такие модели позволят кинопроизводителям снимать Москву и при этом не выходить из павильона, что станет удобным, когда доступ к некоторым локациям будет невозможен, отметил столичный мэр.

По его словам, еще одним перспективным направлением является сервис предварительной визуализации, с помощью которого кинопроизводители смогут создать черновой кард и тем самым ускорить съемки. Сервис создается на базе Цифрового двойника города Москвы.

Некоторые другие технологии уже применяются на кинозаводе "Москино" и Киностудии Горького, уточнил Собянин. Например, съемочным командам стал доступен павильон с самой большой в России конструкцией LED-экранов. Его площадь превышает 300 квадратных метров.

Кроме того, для кинопроизводства в Москве появились динамические платформы с системами вращения и иные технологии.

Тем временем киноплатформа "Москино" помогает упростить процедуры, связанные с созданием фильмов и сериалов и получением разрешений на съемки от кинокомиссии "Москино". Также благодаря ей команды могут подобрать место для съемок, реквизит и многое другое.

Градоначальник подчеркнул, что в столице появилась форма подачи заявления на компенсацию части затрат на киносъемки для проектов, созданных вместе с иностранными производителями.

По словам Собянина, Москва продолжает укреплять лидирующие позиции в сфере отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня благодаря проекту "Москва – город кино". Он уточнил, что в прошлом году в Московском кинокластере было снято около 120 проектов, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года.