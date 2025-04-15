В кинопарке "Москино" пройдет форум о будущем индустрии создания фильмов

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Форум "Будущее в кино" пройдет в кинопарке "Москино" 20 апреля. Для гостей подготовили моноспектакль, постановочные съемки, квесты, игры и мастер-классы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Темой форума станет искусственный интеллект. Посетители узнают о новейших технологиях и тенденциях в кино, специфике съемок в разное время года и при различной погоде. При этом лекции и мастер-классы проведут в образовательном центре.

Первая лекция начнется в 13:00. Она будет посвящена компьютерной графике. Ведущий специалист по использованию графики в процессе съемок Леонид Новоселов расскажет об эффекте дополненной реальности.

В 14:00 гостей пригласят на мастер-класс продюсера Натальи Клибановой, которая расскажет об использовании технологий для воплощения самых сложных задумок в кино.

С 15:00 до 16:00 декан продюсерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР) Ирина Глебова проведет творческую лекцию про новейшие технологии киноиндустрии и профессиональные программы.

Финальной частью форума, которая пройдет с 16:00 до 17:00, будет панельная дискуссия. Спикеры Клибанова, Новоселов и Глебова обсудят применение ИИ в кинопроизводстве, метавселенных и интерактивных фильмах.

Кроме того, в 18:00 в субботу, 19 апреля, в "Театре Гонзаги" будет организован творческий вечер с актером Львом Зулькарнаевым. Слушатели узнают о работе в сериале "Слово пацана", фильме "Буратино" и других проектах.

Также 19 и 20 апреля здесь пройдет моноспектакль актера Алексея Полтавского "Собака". Он расскажет о противоречивом внутреннем мире грузинского писателя Нодара Думбадзе, который живет с дедушкой и ждет возвращения с фронта своего отца. Однако его жизнь меняется с появлением во дворе бродячей собаки.

Тем временем на центральной площади для гостей подготовят мастер-классы по декорированию подставок для телефона, созданию кинонаклеек и открыток в технике граттаж, а на площадке "Москва 1940-х годов" посетителей научат танцевать бачату, зумбу и сальсу.

Около Музея техники Вадима Задорожного для детей проведут игры с аниматорами. Они будут угадывать фрагменты из кино, строить сцену из кубиков, собирать пазлы и заниматься другими развлечениями.

Вместе с тем 19 и 20 апреля для гостей подготовят постановочные съемки по мотивам советских фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", а также "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Кроме того, иммерсивный театрализованный квест "Фильм! Фильм! Фильм!" будет ждать участников на площадке "Уездный город".

Более того, в рамках мероприятий будут показаны и новинки кино. Их включат на экранах кинотеатра "Москино Кинопарк". Зрители увидят экшн "Кракен", комедию "Батя-2. Дед", фильм "Июньская полынь", "Пальму-2", картину "Все, что тебя касается" и мультфильм "Джунгли юрского периода".

Между тем новый экскурсионный маршрут "Кинохроники Победы" начнет работу в кинопарке "Москино" с 25 апреля. Продолжительность экскурсии составит 2,5 часа, а сама программа будет интересна как взрослым, так и детям от 10 лет. Маршрут будет проходить через шесть натурных площадок "Москино", на каждой из них зрителей ждет иммерсивная программа.

