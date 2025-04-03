Стать супергероем можно на новой экскурсии для детей в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 12 мая в кинопарке "Москино" появится новая экскурсия для детей по киновселенной, где каждый сможет стать супергероем. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента культуры города.

"Ребятам предстоит поучаствовать в шести различных испытаниях, которые будут проходить на натурных площадках кинопарка "Уездный город", "Москва 1940-х", "Глухая деревня", "Ковбойский городок" и "Соборная площадь Москвы", – говорится в сообщении.

В декорациях "Москвы 1940-х" можно будет узнать, как проходят самые экстремальные киносъемки – под водой или в огне, а на площадке "Глухая деревня" дети смогут почувствовать себя следопытами. Неофициальным символом кинопарка является сова, поэтому гостям предложат запомнить расположение птиц на изображении от нейросетей, а затем по памяти повторить их порядок при помощи карточек.

Еще одно задание ждет в "Ковбойском городке", где при помощи игрушечных лошадок нужно будет захватить золото. Здесь желающие узнают о самой опасной профессии киноиндустрии – каскадере. Кроме того, в образовательном центре состоится мастер-класс, где гости мероприятия узнают о кинотарелке и смогут сами декорировать ее.

Забронировать места можно на сайте. Экскурсия платная. Площадки могут изменяться в зависимости от графика проведения съемок. На одной экскурсии допускаются группы выпускников от 17 до 34 человек. Бесплатно сопровождать детей смогут от 2 до 4 взрослых. Групповые экскурсии для школьников будут проходить до 1 июня по будням, с 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

В 2024 году на площадках столичного кинокластера уже сняли около 120 кинопроектов. Это число в 2,5 раза превышает то количество проектов, которое удалось отснять в 2023 году. В конце 2024 года появились еще 6 локаций.

