В кинопарке "Москино" пройдут дни студенческих съемок

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" в выходные, 5 и 6 апреля, пройдут дни студенческих съемок. Для гостей проведут лекции и мастер-классы, передает портал мэра и правительства столицы.

Будущие операторы, режиссеры и продюсеры смогут бесплатно снять свои курсовые и дипломные работы на натурных площадках кинопарка. На втором этаже образовательного центра запланировано два мастер-класса: по гриму и по созданию причесок.

В субботу, 5 апреля, в образовательном центре пройдет лекция декана продюсерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР) Ирины Глебовой, на которой она расскажет о фильмах детективного жанра. В воскресенье, 6 апреля, продюсер Павел Кириллов поговорит о креативных аспектах продюсирования кино и телевидения.

В "Театре Гонзаги" пройдет творческий вечер актера театра и кино, педагога по сценическому фехтованию Сергея Чудакова – он расскажет об актерской профессии, участии в проектах и покажет фехтовальные трюки. Также на сцене барочного "Театра Гонзаги" покажут спектакль "Когда я снова стану маленьким" в исполнении артистов Маленького семейного театра.

Кроме того, гости кинопарка смогут принять участие в квесте "Время пересдачи", где им предстоит вспомнить школьную программу. Для детей и подростков проведут игры "Зачетка", "Пересдача" и другие.

На центральной площади пройдут мастер-классы по созданию открыток из цветного мыла и картин на картоне с помощью текстурной пасты. Помимо этого, участники слепят волшебных персонажей из воздушного пластилина.

На натурных площадках "Улицы Берлина" и "Москва 1940-х годов" состоятся постановочные съемки по мотивам советских картин "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

В свою очередь, кинотеатр "Москино кинопарк" приглашает на показы российских фильмов. Зрители в том числе смогут увидеть комедию "Батя 2. Дед", фильм "Пальма-2" и сказку "Царевна-лягушка". Поклонников исторического кино ждет драма "Пророк. История Александра Пушкина".

С начала 2025 года более 100 тысяч человек посетили кинопарк "Москино". Всего за первый месяц в "Москино" провели более 100 различных мастер-классов.

Например, в шале "Креативный цех" на центральной площади состоялись занятия по операторскому, актерскому мастерству, танцам и вокалу. При этом самым популярным семейным мероприятием стал спектакль "Соборная площадь", который посмотрели более 4 тысяч человек.