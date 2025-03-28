На площадках московского кинокластера за год снято около 120 проектов – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 120 проектов снято на площадках столичного кинокластера в 2024 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, это число в 2,5 раза превышает то количество проектов, которое удалось отснять в 2023-м году. Кроме того, в прошлом году в сентябре была открыта первая очередь кинопарка "Москино", а именно – 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры. В конце 2024 года появились еще 6 локаций, уточнил Собянин.



В следующем году, как рассказал градоначальник, планируется завершить работу над не менее 10 декорациями, в том числе над "Уездным европейским городом", "Крепостью", "Ближневосточными городами", "Шахтой" и "Русским средневековым городом".

Также в планах фигурирует строительство многофункционального павильона, многоуровневой парковки, склада, гостиницы и открытие филиала Московского музея транспорта. Кроме того, будет продолжено обновление киностудии имени Горького, в результате чего площадь рабочих пространств вырастет в 2 раза – до 100 тысяч квадратных метров.

С начала года свыше 100 тысяч человек посетили кинопарк "Москино". Всего за первый месяц 2025 года в "Москино" провели более 100 различных мастер-классов.

Например, в шале "Креативный цех" на центральной площади состоялись занятия по операторскому, актерскому мастерству, танцам и вокалу. При этом самым популярным семейным мероприятием стал спектакль "Соборная площадь", который посмотрели более 4 тысяч человек.