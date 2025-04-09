В кинопарке "Москино" завершились съемки детектива "Дорогой Вилли"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В московском кинопарке "Москино" завершились съемки четырехсерийного исторического детектива "Дорогой Вилли", раскрывающего неизвестные страницы холодной войны. Об этом порталу мэра и правительства Москвы сообщили в пресс-службе департамента культуры.

Сериал основан на реальных архивных интервью и рассказывает о тайном соглашении между генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

По сюжету, советская разведка получает данные о готовящемся нападении США с территории Западной Германии. Столкнувшись с угрозой ядерного конфликта, Брежнев идет на беспрецедентный шаг – тайные переговоры с канцлером ФРГ. Этот опасный политический маневр мог стоить ему не только карьеры, но и жизни.

Продюсер проекта Надежда Гусельникова отметила, что открытие кинопарка "Москино" стало прекрасной идеей, и это давно надо было сделать. Она подчеркнула преимущества съемок в комплексе, отметив, что команда использовала такие декорации, как "Самолет Ту-154", "Пограничный КПП в Берлине", "Уездный город" и "Центр Москвы". Такие условия дали возможность избежать сложностей со съемками в реальных городских локациях и полностью сосредоточиться на творческом процессе.

Исполнительный продюсер компании "Формат ТВ" Наталья Бернякова отметила ключевое преимущество кинопарка: в то время как съемки на действующих железнодорожных вокзалах и в аэропортах сопряжены с административными сложностями, здесь есть возможность использовать все необходимые декорации.

Ранее сообщилось, что в рамках празднования Дня космонавтики кинопарк "Москино" подготовил специальную программу на 12 и 13 апреля. В субботу в 13:00 и 14:30 в "Театре Гонзаги" покажут спектакль "Неистовые космисты" – увлекательное представление для всей семьи о великих ученых Циолковском и Чижевском, а также о первом космонавте Юрии Гагарине.