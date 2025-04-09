Кинопарк "Москино" подготовил программу ко Дню космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кинопарк "Москино" в честь Дня космонавтики подготовил для своих гостей специальную программу на выходные, 12 и 13 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, 12 апреля в 13:00 и 14:30 в "Театре Гонзаги" посетители смогут увидеть спектакль для всей семьи "Неистовые космисты", который покажут актеры Театра села. Зрители узнают о великих открытия Константина Циолковского, Александра Чижевского, а также о первом космонавте Юрии Гагарине.

Затем, с 17:00 до 18:00, на сцене будут выступать каскадеры. Гости увидят, как специалисты делают трюки для фильмов о космосе, посмотрят фрагменты известных отечественных картин и даже смогут принять участие в представлении. В программе также будет участвовать вице-президент Гильдии каскадеров при Союзе кинематографистов РФ и первая российская женщина-каскадер Варвара Никитина.

В оба выходных дня посетители смогут поучаствовать в интерактивном квесте "Космический рубеж", в котором предстоит спасти Землю от инопланетного вторжения. Кроме того, оба дня в кинотеатре будут идти фильмы для всей семьи: комедийная драма "Все, что тебя касается", картина "Пальма-2", а также комедия "Батя-2. Дед".

13 апреля с 14:00 до 16:00 на сцене "Театра Гонзаги" музыканты исполнят знаменитые песни из кинофильмов. В этот же день на центральной площади пройдут мастер-классы для детей. К примеру, юные гости будут делать брелоки на космическую тематику и расписывать сувенир в виде Луны.

Кроме того, у Музея техники Вадима Задорожного дети смогут построить космический корабль из кубиков, поймать метеориты и поиграть в другие игры на свежем воздухе.

Москвичам напомнили, что добраться до кинопарка можно в том числе на бесплатном транспорте: автобусы М1 и М2 ходят каждые 25 минут от станций метро "Саларьево" и "Теплый Стан".

Цикл мероприятий в честь Дня космонавтики также проходит с 8 по 13 апреля на ВДНХ. Всего запланировано свыше 30 событий на более чем 10 площадках ВДНХ. Гости смогут посетить экскурсии, на которых они узнают о важных датах в истории освоения Вселенной, и лекции, где расскажут о тайнах галактик и космических рекордах.

Кроме того, в Музее кино можно будет посмотреть фильмы на космическую тему, включая "Луну" и "Марс" режиссера Павла Клушанцева. В инфоцентре арки Главного входа выставки гости смогут получить специальную карту, чтобы пройти отдельным маршрутом и выполнить различные задания.