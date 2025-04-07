В школах РФ включат "космические" песни вместо звонков

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Песни, посвященные космосу, в честь Дня космонавтики будут играть вместо звонков в российских школах в апреле. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

"День космонавтики – хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект "Мелодии вместо звонков", который получил большую популярность у школьников", – подчеркнул глава ведомства Сергей Кравцов.

Перед Днем космонавтики (12 апреля. – Прим. ред.) школьники смогут услышать фрагменты из песен "Трава у дома", "Прекрасное далеко", "Надежда", "Притяжение Земли" и другие.

Проект "Мелодии вместо звонков" начал работать в ноябре прошлого года. Вместо традиционных звонков в образовательных учреждениях ставят фрагменты популярных произведений.

Кроме того, цикл мероприятий в честь Дня космонавтики пройдет с 8 по 13 апреля на ВДНХ. Москвичи и туристы смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и увидеть кадры запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27". Программу подготовили более чем на 10 площадках ВДНХ.

