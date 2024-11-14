Режиссер Бессон рассказал, что ему нравится Москва, но не в холодное время года

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Французский режиссер и продюсер Люк Бессон рассказал, что ему нравятся Москва и Санкт-Петербург, но с холодной погодой он мириться не готов. Об этом он сообщил по видеосвязи во время сессии "В Москву с любовью" в рамках международного форума "Культура. Медиа. Цифра", который проходит на территории кинозавода "Москино", сообщает РИА Новости.

"Москва прекрасна, это точно, но не забывайте Санкт-Петербург, потому что он действительно красивый. Москва – красивый город, но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца", – сказал режиссер.

Он напомнил, что во время съемок его фильма "Анна", вышедшего в прокат в 2019 году, в российской столице был 21 градус мороза.

"Боже мой. Я не знаю, как вы с этим справляетесь", – в шутку добавил Бессон.

Ранее сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк "Москино". Он оценил натурные площадки кинопарка, так как и сам любит снимать фильмы без хромакея. Кустурица допустил, что именно на "Москино" снимет одну часть триптиха по произведениям русских писателей – Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского.

Он также сообщил, что большая часть открытий в музыке и в литературе произошли в РФ. В связи с этим режиссер выразил уверенность в том, что отменить русскую культуру не получится.