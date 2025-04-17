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17 апреля, 19:25

Культура

"Сити": фильмы о Великой Отечественной войне на ММКФ

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку ключевых кинопремьер Московского международного кинофестиваля, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Откроет фестиваль драма "В списках не значился" по повести писателя Бориса Васильева. Фильм рассказывает о лейтенанте, который прибыл в Брест накануне войны, но не успел быть официально зачисленным. Он остается в крепости и сражается до конца – десять месяцев в одиночку.

Также в рамках ММКФ покажут военную драму "Почтарь" с актером Александром Петровым в главной роли. Его герой – почтальон с особенностями развития – не может вручать похоронки и вместо них сочиняет письма от лица погибших.

Подробнее – в программе "Сити".

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