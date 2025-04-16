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16 апреля, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": в музее Чайковского открылась выставка о народной музыке

"Культура за 100 секунд": в музее Чайковского открылась выставка о народной музыке

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На Кудринской площади в Музее имени П. И. Чайковского открылась выставка "Музыка народные, слова народные", посвященная традиции сбора и передачи народных песен. Посетители могут узнать, кто сочинил "Калинку" и написал текст "Коробейников", а также кто является автором слов песен "Тонкая рябина" и "Степь да степь кругом".

В четверг, 17 апреля, на большие экраны выходит новый фантастический боевик "Кракен", в котором главные роли исполнили актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Алексей Гуськов. Это история о российской подводной лодке, которая сталкивается с гигантским морским чудовищем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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