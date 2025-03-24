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24 марта, 07:00

Культура

"Моя Москва": Инга Оболдина. Часть 1

"Моя Москва": Инга Оболдина. Часть 1

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Инга Оболдина родилась в Кыштыме Челябинской области, где быть творческой натурой считалось чем-то несерьезным и даже постыдным. Поэтому ей пришлось поехать в Москву, чтобы стать настоящей кинозвездой.

В этом выпуске на прогулке по любимым улицам района Арбат актриса вспомнит, как работала нянькой для собаки, расскажет, почему охранник не хотел пускать ее в ресторан, и поделится другими историями о своей Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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