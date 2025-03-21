"Моя Москва": Михаил Богдасаров. Часть 2

Предки актера Михаила Богдасарова приехали в Москву в самом начале XX века, поэтому он коренной москвич. Артист родился в районе Аэропорт, детство провел в Дмитровском районе. Все важные события его юности прошли в самом центре столицы.

На прогулке по Тверскому району заслуженный артист России вспомнит о своей встрече с балериной Майей Плисецкой, о рукопожатии актера Андрея Миронова и чувстве юмора актрисы Людмилы Касаткиной. Она также расскажет другие истории о своей Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".