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21 марта, 06:45

Культура

"Моя Москва": Михаил Богдасаров. Часть 2

"Моя Москва": Михаил Богдасаров. Часть 2

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Предки актера Михаила Богдасарова приехали в Москву в самом начале XX века, поэтому он коренной москвич. Артист родился в районе Аэропорт, детство провел в Дмитровском районе. Все важные события его юности прошли в самом центре столицы.

На прогулке по Тверскому району заслуженный артист России вспомнит о своей встрече с балериной Майей Плисецкой, о рукопожатии актера Андрея Миронова и чувстве юмора актрисы Людмилы Касаткиной. Она также расскажет другие истории о своей Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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