"Культура за 100 секунд": выставка "Сокровищница графики" проходит в ГМИИ им. Пушкина

В Пушкинском музее проходит выставка "Сокровищница графики. Гравюрный кабинет первой четверти XX века". В ней собраны более 80 графических работ, в том числе полотна немецкого художника Дюрера, голландского живописца Рембрандта и французского мастера Домье.

Кроме того, в кинотеатрах можно посмотреть итальянскую драму о мафии "Босс", основанную на реальной истории лидера группировки "Коза Ностра" Маттео Мессина Денаро. Долгие годы он находился в бегах, пока к поискам не подключился освободившийся из тюрьмы Кателло Палумбо.

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