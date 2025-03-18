"Сити": топ-3 пейзажа ранней весны в Третьяковке

Команда проекта "Сити" составила свой топ-3 весенних пейзажей в Третьяковской галерее. На третьем месте – картина "Грачи прилетели" Алексея Саврасова, отличительной чертой которой является то, как художник изобразил пробивающийся сквозь тучи солнечный свет.

Второе место досталось работе "Весна в Италии" Исаака Левитана. Ее мастер написал, вдохновившись поездкой по Европе в 1890 году. На вершине рейтинга оказалась "Весна в лесу" Станислава Жуковского, в которой он объединил философский подход Левитана с вниманием к деталям, которое характерно для художников Константина Коровина и Валентина Серова.

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