Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 16:45

Культура

"Сити": топ-3 пейзажа ранней весны в Третьяковке

"Сити": топ-3 пейзажа ранней весны в Третьяковке

Дизайнер Анна Паначева представила свою коллекцию на Московской неделе моды

"Сити": подборка весенних пейзажей в Третьяковской галерее

Эксперт объяснила востребованность турецкого кино

"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка к 200-летию пьесы "Горе от ума"

Московская неделя моды завершается 18 марта

"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 1

Модельер Сергей Ефремов представил свою коллекцию на Московской неделе моды

"Интервью": Ксения Собчак – о моде и выходе на подиум

Предприниматель представил лимитированную коллекцию часов на Московской неделе моды

Команда проекта "Сити" составила свой топ-3 весенних пейзажей в Третьяковской галерее. На третьем месте – картина "Грачи прилетели" Алексея Саврасова, отличительной чертой которой является то, как художник изобразил пробивающийся сквозь тучи солнечный свет.

Второе место досталось работе "Весна в Италии" Исаака Левитана. Ее мастер написал, вдохновившись поездкой по Европе в 1890 году. На вершине рейтинга оказалась "Весна в лесу" Станислава Жуковского, в которой он объединил философский подход Левитана с вниманием к деталям, которое характерно для художников Константина Коровина и Валентина Серова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Сити
культуравыставкивидеоЕлена Шарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика