"Культура за 100 секунд": в Фонде культуры "Екатерина" показывают работы Ольги Тобрелутс

В Фонде культуры "Екатерина" на Кузнецком мосту проходит персональная выставка художницы Ольги Тобрелутс под названием "Транскодированные структуры". Экспозиция включает картины и видеоарты, созданные за последние 15 лет. Выставка продлится до 18 мая.

В субботу, 15 марта, в кинотеатре "Москино Космос" пройдет ночь аниме Макото Синкая. С полуночи и до утра зрители смогут увидеть на большом экране культовые работы японского режиссера: "Сад изящных слов", "5 сантиметров в секунду", "За облаками" и "Ловцы забытых снов".

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