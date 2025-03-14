Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 09:50

Культура

"Культура за 100 секунд": в Фонде культуры "Екатерина" показывают работы Ольги Тобрелутс

"Культура за 100 секунд": в Фонде культуры "Екатерина" показывают работы Ольги Тобрелутс

Студенты представили свои коллекции на Московской неделе моды

"Это Москва. Люди": Джампьеро Ассумма

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace

Свыше 1 000 дизайнеров покажут коллекции на Московской неделе моды

Выставка работ московских школьников открылась в Центре современного искусства "Винзавод"

"Мой район. Новости": на ВДНХ после реконструкции откроется павильон "Химия"

Московская неделя моды открылась в "Манеже"

Московская неделя моды стартовала в "Манеже"

Московская неделя моды стартовала в столице

В Фонде культуры "Екатерина" на Кузнецком мосту проходит персональная выставка художницы Ольги Тобрелутс под названием "Транскодированные структуры". Экспозиция включает картины и видеоарты, созданные за последние 15 лет. Выставка продлится до 18 мая.

В субботу, 15 марта, в кинотеатре "Москино Космос" пройдет ночь аниме Макото Синкая. С полуночи и до утра зрители смогут увидеть на большом экране культовые работы японского режиссера: "Сад изящных слов", "5 сантиметров в секунду", "За облаками" и "Ловцы забытых снов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика