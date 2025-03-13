Демна Гвасалия стал новым креативным директором Gucci

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Дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором итальянского модного дома Gucci, сообщает издание WWD.

"Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его способ определения моды сегодня довольно уникален, и это то, чего Gucci заслуживает и в чем нуждается для будущего", – заявил CEO бренда Стефано Кантино.

По его словам, Гвасалия является одним из лучших креативных директоров своего поколения, который смог доказать свою "способность преобразовывать" за время работы в модном доме Balenciaga.

В свою очередь, заместитель генерального директора холдинга Kering, которому принадлежит Gucci, Франческа Беллеттини отметила, что новому креативному директору предстоит "комплексная работа над брендом".

Гвасалия возглавит Gucci после десяти лет работы в Balenciaga. 6 июля состоится последнее шоу модного дома под руководством дизайнера.

Ранее итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace из-за перехода на должность главного посла бренда.

Новым креативным директором станет Дарио Витале. До этого он работал в бренде Miu Miu, где занимал должность директора по дизайну и имиджу. Планируется, что он вступит в должность 1 апреля.