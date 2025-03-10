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10 марта, 09:30

Культура

Экстравагантные образы были представлены на неделе моды в Париже

Экстравагантные образы были представлены на неделе моды в Париже

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Парижская неделя моды подходит к концу, но эксцентричные образы с подиумов до сих пор обсуждают в соцсетях. Пользователи отмечают, что эти показы уже мало связаны с реальной одеждой: модели выходили с перьями вместо лиц, юбками на вешалках и платьями-манекенами.

Тем временем в Москве готовятся к старту собственной недели моды. Она откроется уже в этот четверг, 13 марта. Здесь сделают акцент на удобстве, доступности и красоте. Свои коллекции представят как известные бренды, так и начинающие дизайнеры. Кроме того, на открытом маркете можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары российских производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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