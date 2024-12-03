"Звезды советского экрана": "Интервенция"

В апреле 1968 года журнал "Советский экран" преподнес настоящий подарок всем поклонникам артиста Владимира Высоцкого. Красочные фотографии со съемок фильма "Интервенция" подогревали любопытство читателей – какое амплуа в кино Высоцкий примерит на себя на этот раз? Кто составит ему компанию на площадке? Стоит ли брать с собой на премьеру блокнот и ручку, чтобы записать слова новых песен любимого артиста?

Почему Высоцкий нервничал перед пробами с Ольгой Аросевой? Как Ефим Копелян чуть не утонул на съемках "Интервенции"? Из-за чего персонаж Марлена Хуциева не говорит, а пищит? Как режиссер Геннадий Полока помог Высоцкому получить роль Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".