Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 07:30

Культура

Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре были раскуплены за 2 минуты после старта продаж

Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре были раскуплены за 2 минуты после старта продаж

Билеты на балет Большого театра "Щелкунчик" разошлись за 2 часа

"Московский патруль": мошенники создают фишинговые сайты для наживы на "Щелкунчике"

Актриса Елена Бирюкова рассказала о настоящих слезах на съемочной площадке

Певица Елена Любарец посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

"Интервью": актриса Елена Бирюкова – о том, что она не станет делать ни за какие деньги

"Сити": какие книги с ярмарки интеллектуальной литературы стоит прочитать

"Звезды советского экрана": "Ты – мне, я – тебе"

Новости часа: открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

Актриса Елена Бирюкова рассказала, станет ли помогать своим детям на актерском пути

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре были раскуплены за 2 минуты после открытия продаж. Из-за такого большого ажиотажа, который сопровождается риском наткнуться на мошенников, культурное учреждение в этот раз решило продавать билеты только на своем официальном сайте.

Однако представление можно будет посмотреть не только в Большом театре. Например, спектакль, рассчитанный на детскую аудиторию, пройдет на Кремлевской елке. Еще сходить на "Щелкунчика" можно в Московском молодежном театре или Новом драматическом театре столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика