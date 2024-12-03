Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре были раскуплены за 2 минуты после старта продаж

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре были раскуплены за 2 минуты после открытия продаж. Из-за такого большого ажиотажа, который сопровождается риском наткнуться на мошенников, культурное учреждение в этот раз решило продавать билеты только на своем официальном сайте.

Однако представление можно будет посмотреть не только в Большом театре. Например, спектакль, рассчитанный на детскую аудиторию, пройдет на Кремлевской елке. Еще сходить на "Щелкунчика" можно в Московском молодежном театре или Новом драматическом театре столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

