"Звезды советского экрана": "Время желаний"

В августе 1984 года в свежем номере главного журнала о кино "Советский экран" режиссер Юлий Райзман рассказал о своей новой картине "Время желаний".

Почему режиссера просили изменить название фильма на любое другое? С какой целью костюмеры Мосфильма так старательно наряжали Веру Алентову? Правда ли, что Владислав Стржельчик тоже хотел сыграть роль, которая досталась Анатолию Папанову? Какой сомнительный комплимент получила актриса Алентова прямо в зрительном зале во время премьеры?