Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 83-ю годовщину парада 1941 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в рамках церемонии возложения цветов в 83-ю годовщину военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Помимо мэра, в мероприятии также поучаствовали представители столичного кадетского движения. В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка вынесли два украшенных цветами и красными лентами венка из еловых ветвей, которые позже были установлены перед Вечным огнем.

После этого присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания, сопровождающейся звуком метронома. Затем прозвучал гимн России. Кроме того, во время церемонии аккомпанировал Военный образцовый оркестр почетного караула.

На Красной площади в честь 83-й годовщины откроется выставка с 7 по 10 ноября. Всего горожан ожидает пять экспозиций, которые познакомят их с историей начала Великой Отечественной войны.

Например, на большом экране покажут реконструированный парад 1941-го, а в инсталляции кинотеатра "Художественный", который в годы войны не прекращал свою работу, гости смогут посмотреть исторические фильмы. Организаторы также воссоздадут дома 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами.

