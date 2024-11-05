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05 ноября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Василий Мищенко. Часть 1

"Моя Москва": Василий Мищенко. Часть 1

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Семья, в которой вырос актер Василий Мищенко, была далека от искусства, и все же мальчик с детства мечтал стать артистом. Правда, первые попытки поступить в театральное училище провалились.

В этом выпуске на прогулке по местам своей юности в Басманном районе столицы заслуженный артист России признается, за что его посчитали профнепригодным, как плохая память положила начало большой дружбе с актером Валентином Гафтом, и расскажет о том, какая она – Москва Василия Мищенко.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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