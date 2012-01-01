Флешмобы, квизы и реконструкции ждут москвичей в День народного единства

Москва подготовила немало развлечений ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Среди прочего, жителей столицы ждут экскурсии, мастер-классы и выставки на любой вкус. О том, где отметить праздник, – в нашем материале.

Перенестись в прошлое

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Погрузиться в эпоху XVII века смогут посетители кинопарка "Москино" 3 и 4 ноября. Исторические и ремесленные мастер-классы пройдут здесь с 10:00 до 18:00. Гостям покажут, как изготавливались пули для мушкетов, а также научат стрелять из старинного оружия. Кроме того, на площадке "Монетный двор" можно освоить ручную чеканку и узнать интересные факты о деньгах прошлых веков.

Для любителей активного отдыха подойдут спортивные состязания, которые пройдут в Парке сказок с 10:00 до 17:00. Помимо привычных форматов вроде перетягивания каната и бега в мешках, участники попробуют свои силы и в оригинальных забавах, включая игру "Шашлык с шариками" и бой подушками на одной ноге.

Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь. Их посещение входит в стоимость билетов в кинопарк, приобрести их можно только онлайн: сделать это за наличные не получится.

Космос, пряники и гусли

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Программу мероприятий на 3–4 ноября подготовили и на ВДНХ. В частности, в эти дни в 13:00 состоятся познавательные прогулки "Народное единство в символах архитектуры ВДНХ". Гости узнают, как здесь отмечали День народного единства в разные годы.

Центр "Космонавтика и авиация" в понедельник организует экскурсии, где расскажут о современных полетных программах и экспериментах, которые проводятся на орбите, а также о городах, где космонавты готовятся к полетам и откуда ведется запуск ракет и спутников. Посетить событие можно в 15:00, 17:00 и 19:30.

Мастер-классы с театрализованными представлениями, отражающими разные эпохи в истории страны, 4 ноября представят на фестивале "Хлебный колос – золото России". На площади Промышленности развернется большой шатер с четырьмя зонами, которые перенесут в XII, XVII, XIX и XX века. Гости освоят выпечку пряников, калачей и хлеба по традиционным рецептам, а также услышат романсы на гуслях и гудках.

Русские святые и благотворители

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Центральном выставочном зале "Манеж" откроется XX Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь – к Дню народного единства". Центральная тема экспозиции – благотворительность и добровольчество. Посетителям представят мультимедийные инсталляции и трансформирующиеся пространства с иммерсивными элементами. Среди них – реконструкция монашеской лечебной кельи XI века, а также фрагменты интерьера больницы для малообеспеченных пациентов конца XIX столетия.

Кроме того, на площадке можно будет узнать неизвестные факты из жизни людей, внесших вклад в историю российского милосердия, включая святого князя Владимира, святителя Луку (Войно-Ясенецкого), Елизавету Глинку (доктор Лиза) и других. Также в честь 160-летия со дня рождения преподобномученицы Елисаветы Феодоровны здесь торжественно освятят ее икону.

Форум продлится до 6 ноября.

Двойной юбилей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Обзор выставки "Меньшов/Москва 85/45" состоится в рамках "Ночи искусств – 2024" в Подземном музее парка "Зарядье" в 16:00 и с 18:00 по 21:00. Экспозиция посвящена сразу двум памятным датам – 85-летию со дня рождения кинорежиссера Владимира Меньшова и 45-летию с момента выхода его фильма "Москва слезам не верит". На экспозиции покажут рабочие материалы со съемок: костюмы и их эскизы, реквизит, черновики текстов песен, плакаты и афиши премьеры.

Также в рамках "Ночи искусств" пройдут и интерактивы. К примеру, в 19:00 здесь проведут программу "Искусство счета", в ходе которой участникам предстоит решать старинные арифметические задачи, а уже в 20:00 состоится занятие "Искусство навигации", посвященное знакомству с географическими и астрономическими загадками.

На все события необходима регистрация, пройти ее можно на сайте парка "Зарядье". Также на портале можно узнать и о других мероприятиях "Ночи искусств".

Флешмобы и квизы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Зале полководцев Музея Победы состоится флешмоб "Большой хоровод национальных костюмов". Для участия в нем необходимо соблюсти дресс-код, одевшись в одежду русских народных мотивов. Посетители смогут рассмотреть все наряды в деталях, а затем вместе с артистами исполнить песни о России. Флешмоб начнется в 13:25.

А в 15:00 на площадке проведут квизсторию "Россия объединяет". Отличиться смекалкой и проверить свои знания о Дне народного единства предлагается в командах не более чем из 10 человек.

Об этих и других событиях более подробно можно узнать на сайте музея. При этом на многие мероприятия удастся попасть только по входным билетам. В то же время на флешмоб пропустят бесплатно в национальном костюме. Для участия в квизе необходима регистрация, форма есть на сайте музея.

