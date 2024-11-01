Работа транспорта изменится в Москве в ноябрьские праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

День народного единства в 2024 году придется на понедельник, 4 ноября. В связи с этим движение транспорта в городе будет изменено, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Поезда метро, МЦК, трамваи и наземный городской транспорт в субботу, 2 ноября, будут ходить по расписанию рабочего дня. При этом в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, работа транспорта будет осуществляться по расписанию выходных дней, приводит ведомство слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

С 2 по 4 ноября изменится и расписание движения поездов МЦД-1. Корректировки будут внесены в график с 19:00 до 07:30. На Савеловском и Белорусском направлениях увеличатся интервалы движения электричек.

Вместе с тем в ближайшие выходные в связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы центров госуслуг. В воскресенье, 3 ноября, районные центры "Мои документы" будут работать в обычном режиме – с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. В понедельник, 4 ноября, все центры госуслуг будут закрыты. При этом уже во вторник, 5 ноября, они возобновят работу в штатном режиме.