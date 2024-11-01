График движения поездов МЦД-1 изменится 2–4 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится с 2 по 4 ноября. Корректировки будут внесены в период с 19:00 до 07:30, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В частности, от станции Савеловская до Бескудникова Савеловского направления поезда будут ходить в обе стороны по одному пути. При этом интервалы движения частично увеличатся. Так, после 19:00 они могут достигать 15 минут, после 23:00 – 1 часа, а с начала движения до 07:30 электрички будут ходить с паузами в 20 минут.

Вместе с тем часть поездов не будет останавливаться в Дегунине, а некоторые составы дальнего пригорода "из области" проследуют от/до Лобни и Бескудникова.

Интервалы движения будут увеличены и на Белорусском направлении. После 22:30 они будут достигать 30 минут, а с начала движения до 07:30 – 20 минут. При этом по вечерам часть поездов от Одинцова будет следовать от/до Белорусского вокзала. Некоторые электрички проследуют станции Беговую, Тестовскую, Сетунь, Немчиновку и Баковку без остановки.

Изменения в графике движения коснутся и поездов "Аэроэкспресс", которые ходят в утреннее и вечернее время.

Вместе с тем 3–4 ноября из-за строительства городского вокзала Царицыно изменится расписание поездов на МЦД-2. Так, на Курском и Рижском направлениях интервал движения увеличится до 24 минут.

