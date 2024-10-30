Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в ноябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ноябре в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на станциях Тестовская и Петровско-Разумовская расписание некоторых пригородных поездов, следующих по направлениям Савеловское и Белорусское, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов, будет изменено. Об этом сообщают РЖД на своем сайте.

Планируется начать строительство третьей платформы станции Тестовская. Работы будут проводиться преимущественно ночью в будние дни: 31 октября – 1 ноября, 5–8, 11–15, 18–22, 25–29 ноября с 01:55 до 05:55.

В настоящий момент установлены две новые платформы и ведутся работы по установке навесов. Основные монолитные работы по южному вестибюлю завершены, идет обустройство выходов. Параллельно началось строительство северного вестибюля.

В период проведения работ на станции Фили будет временно прекращено движение поездов по первому и второму путям. В связи с этим у некоторых поездов изменено время отправления и прибытия, а также количество остановок. Три электрички будут следовать по сокращенному маршруту. Несколько поездов временно не будут ходить.

На строящейся станции Петровско-Разумовская в рабочие дни с 23:40 до 05:30 будут продолжаться работы по установке фасадов конкорса. На 1-м и 2-м путях временно приостановлено движение поездов.

Поэтому у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Часть поездов будет следовать по укороченному маршруту, а некоторые поезда будут выведены из графика.

Между тем расписание поездов на МЦД-2 изменится в выходные, 3–4 ноября, из-за строительства городского вокзала Царицыно. Там уже начались работы по модернизации путевой и пассажирской инфраструктуры. Так, на Курском и Рижском направлениях интервал движения частично увеличится до 24 минут.