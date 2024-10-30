График поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево и обратно изменится в ноябре

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Расписание движения поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево и обратно изменится в ноябре, соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале перевозчика.

Корректировки связаны с плановыми работами на железнодорожных путях. Изменения коснутся поездов, назначенных на раннее утро и поздний вечер.

"Добраться в аэропорт также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобус № 1195 курсирует до терминалов В и С каждые 10 минут, № 1195D – до терминала D каждые 15 минут. Время в пути – около 20 минут по платной трассе М-11", – уточняется в публикации.

Между тем расписание поездов на МЦД-2 изменится в выходные, 3–4 ноября, из-за строительства городского вокзала Царицыно. Там уже начались работы по модернизации путевой и пассажирской инфраструктуры. На Курском и Рижском направлениях интервал движения частично увеличится до 24 минут.

