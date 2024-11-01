График работы центров госуслуг изменится с 3 по 5 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

График работы центров госуслуг изменится в ближайшие выходные в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В воскресенье, 3 ноября, районные центры "Мои документы" будут работать в обычном режиме – с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.

В этот день изменится только график работы офисов Управления ЗАГС, размещенных на площадках 11 центров госуслуг. В районных центрах он сократится до 19:00, а во флагмане Северо-Западного административного округа столицы – до 21:00.

В понедельник, 4 ноября, все центры госуслуг будут закрыты. При этом уже во вторник, 5 ноября, они возобновят работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным. В связи с этим председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов призвал работодателей не забывать об этом и обеспечить права сотрудников.

На этой неделе россияне работают шесть дней. Вместе с тем следующая неделя будет короткой, поскольку День народного единства будет праздноваться два дня – 3 и 4 ноября. Таким образом, работать придется всего четыре дня – с 5 по 8 ноября.

При этом шестидневная рабочая неделя в конце октября не увеличит зарплату россиян. По словам экспертов, выход в субботу, 2 ноября, не может быть признан ни сверхурочной, ни работой в выходной.

