В РФ 2 ноября будет сокращенным рабочим днем

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Рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным, заявил председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

Депутат призвал работодателей не забывать об этом и обеспечить права сотрудников.

"Мы в субботу, 2 ноября, отрабатываем за 30 апреля. 30 апреля был бы укороченный предпраздничный день перед 1 мая. Поэтому при переносе сохраняется сокращенным рабочий день 2 ноября, несмотря на то что праздник 4-го (числа. – Прим. ред.), то есть не накануне", – передает РИА Новости его слова.

Нилов подчеркнул, что министерство труда и социальной защиты России согласно с такой позицией.

На этой неделе россияне работают шесть дней. Вместе с тем следующая неделя будет короткой, поскольку День народного единства будет праздноваться два дня – 3 и 4 ноября. Таким образом, работать придется всего четыре дня – с 5 по 8 ноября.

При этом шестидневная рабочая неделя в конце октября не увеличит зарплату россиян. По словам экспертов, выход в субботу, 2 ноября, не может быть признан ни сверхурочной, ни работой в выходной.

