Активист Иванов предложил бесплатный вход в музеи в День народного единства

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вход в музеи в честь Дня народного единства должен быть бесплатным, заявил председатель движения "Россия Православная" и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Об этом пишет Life.ru.

По его словам, предложение позволит молодежи узнать о героических страницах России. Кроме того, по мнению общественника, во время праздника не только отдается дань памяти предкам, но и укрепляются духовные узы общества.

Иванов уточнил, что музеи выступают как живые учебные площадки, которые помогают передавать знания и формировать у молодежи глубокое уважение к культуре и историческим корням.

В честь праздника в Москве 3 и 4 ноября пройдет свыше 200 мероприятий. Это будут концерты, выставки и мастер-классы. К примеру, на ВДНХ пройдет фестивале "Хлебный колос – золото России". В кинопарке "Москино" будет представлена масштабная историческая реконструкция об освобождении Москвы от польско-литовских завоевателей в 1612 году.

Помимо этого, в преддверии Дня народного единства, с 1 по 3 ноября, планируется женитьба более 700 пар. Этот показатель на 15% превышает прошлогодний. Самыми популярными местами для регистрации брака в эти дни станут особняк Спиридонова, башня "Око" и Оперный дом музея-заповедника "Царицыно".