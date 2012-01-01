Госучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Многие госучреждения столицы изменили график работы в связи с празднованием в России Дня народного единства, 4 ноября. Подробнее – в нашем материале.



Поликлиники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные поликлиники работают по режиму буднего дня в субботу, 2 ноября. Однако 3-го и 4-го числа график немного изменится. В частности, взрослые поликлиники в воскресенье и понедельник будут открыты с 09:00 до 16:00. В таком же режиме будут работать и кабинеты ОРВИ для взрослых пациентов.

Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут открыты в часы работы поликлиник. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в прежнем режиме, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Детские отделения поликлиник и кабинеты ОРВИ будут работать как обычно 2 ноября, а 3-го и 4-го посетить медучреждения смогут только дети с признаками простуды. Сделать это можно будет с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения детских поликлиник продолжат работать с 08:00 до 22:00.

Также сохранят прежний график работы молочно-раздаточные пункты, получить продукты родители смогут с 06:30 до 15:00.

Отмечается также, что в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, медицинскую помощь на дому врачи будут оказывать с 09:00 до 15:00.

Женские консультации 3 и 4 ноября будут работать в сокращенном режиме – с 09:00 до 16:00. При этом отмечается, что пациентам будут доступны только те отделения, к которым прикреплены десять и более участков.

"Мои документы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В связи с празднованием Дня народного единства изменится и график работы центров госуслуг. Например, в воскресенье, 3 ноября, районные центры "Мои документы" будут работать по привычному расписанию – с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы можно будет посетить с 10:00 до 22:00.

В понедельник, 4-го, центры госуслуг будут закрыты, но уже во вторник они откроют двери для посетителей и продолжат работу в соответствии с привычным графиком.

ЗАГС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти все столичные дворцы бракосочетания не будут работать с 3 по 5 ноября включительно. Свои двери для посетителей они откроют в среду, 6-го числа. Исключения касаются только дворцов № 1 и 4 – эти учреждения 3 ноября будут работать с 10:00 до 18:00, 4-го будут закрыты, а с 5-го вернутся к обычному графику.

3 ноября поменяется и график работы офисов Управления ЗАГС, размещенных на площадках 11 центров госуслуг: они будут работать на час меньше – до 19:00 в районных центрах и до 21:00 во флагмане Северо-Западного административного округа столицы.

Соцзащита

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Временно изменится и график работы некоторых столичных учреждений соцзащиты населения. В частности, в понедельник, 4 ноября, будут закрыты Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал" и семейные центры. Также москвичи в этот день не смогут попасть в реабилитационные учреждения и центры московского долголетия.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет работать по стандартному графику (со вторника по воскресенье, а понедельник – выходной). 4 ноября также будет закрыт контакт-центр.

При этом в праздник для москвичей в прежнем режиме будет действовать горячая линия психологической помощи. Связаться со специалистами можно по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного), а также в онлайн-чате психологической поддержки.

Кроме того, 3 и 4 ноября будет открыт и Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Круглосуточно будут работать пункты обогрева возле отделений центра, а с 20:00 до 08:00 доступны мобильные пункты обогрева на привокзальных площадях. Связаться с диспетчерской службой Центра можно по телефону +7 (903) 720-15-08 или по телефону 112.

МАДИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

4 ноября не будет работать приемная МАДИ в сервисном центре "Московский транспорт" на улице Старой Басманной, доме 20, корпусе 1. Получить разрешение на возврат эвакуированного авто можно будет на спецстоянках ГКУ "АМПП" по адресам:

проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно)

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно)

улица Вагоноремонтная, владение 4А (круглосуточно)

проезд Дубовой рощи, владение 7А (с 10:00 до 22:00)

В другие дни сервисный центр будет работать штатно: с 08:00 до 20:00.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного, круглосуточно), а также в приложении "Парковки России".