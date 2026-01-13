Сенатор Мурог: россияне могут сэкономить до 20 тыс рублей в год на билетах в кино и театры

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Россияне могут сэкономить от 5 до 20 тысяч рублей в год на билетах в кино, театры и концерты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сенатора Игоря Мурога.

Он напомнил, что программа "Пушкинская карта" позволяет гражданам от 14 до 22 лет тратить 5 тысяч рублей ежегодно. Молодые россияне могут на эти деньги ходить в музеи, филармонии, посещать постановки в театрах и смотреть российские фильмы с лимитом до 2 тысяч рублей на кино.

"Карту выдают бесплатно через "Госуслуги.Культура" при наличии профиля на "Госуслугах" или в банках-партнерах", – подчеркнул Мурог.

При этом граждане имеют право на сниженную стоимость билетов в зависимости от возраста. Например, школьники от 7 лет со справкой из учебного заведения могут рассчитывать на 30–50% скидку на билеты кино и театры. В это же время студенты очных вузов получают льготу до 50% в музеях и театрах.

Кроме того, сенатор напомнил о бесплатных днях в музеях. Вместе с тем люди старше 60 лет могут получить недорогие билеты в кино или театры при помощи различных опций и программ в учреждениях. В пример сенатор привел опцию "60 плюс" в Большом театре в Москве.

Также россияне могут вернуть часть стоимости билетов в виде кешбэка на банковскую карточку. На карты "Мир" величина бонусов может достигать 30% в случае соответствующих акций в кинотеатрах. В числе других вариантов – подписка или бонусы банков.

"В учреждениях культуры действуют послабления или скидки 50–100% для инвалидов, ветеранов ВОВ и участников СВО (с семьями): для этого предъявите паспорт с документом на кассе. То же самое касается и сирот. За счет льгот на 10–20 походов возможна экономия порядка 10–20 тысяч рублей в год", – сказал Мурог.

При этом билет за 2 тысячи рублей может обойтись россиянам примерно в 600–1 000 рублей со скидкой, в зависимости от учреждения и конкретного региона.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в 2025 году московские театры привлекли 4,8 миллиона зрителей, число которых по сравнению с 2010 годом увеличилось на 62%. Кроме того, в столице было представлено свыше 24 тысяч спектаклей.

В это же время Минкульт РФ в прошедшем году поддержал свыше 150 фильмов, включая 41 анимационный, 50 художественных и 63 документальных картины.

