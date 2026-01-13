Форма поиска по сайту

Globo: экс-пилот "Формулы-1" Пиццония задержан в США за нападение на человека

Экс-пилот "Формулы-1" Пиццония задержан в США за нападение на человека

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Бывший пилот "Формулы-1" бразилец Антонио Пиццония задержан полицейскими Техаса за нападение на человека, сообщает Globo.

По данным СМИ, инцидент произошел 10 января на соревнованиях по картингу. Согласно опубликованной видеозаписи, мужчина вступил в спор с сыном Пиццонии, после чего экс-пилот ударил первого ногой в прыжке и попытался нанести удар рукой. Спор продолжился при попытках окружающих вмешаться в ситуацию, утверждают журналисты.

"После инцидента Пиццония был задержан правоохранительными органами штата, но через несколько часов освобожден", – говорится в материале.

Ранее четырехкратного чемпиона "Формулы-1" Макса Ферстаппена отправили на общественные работы в Руанду. Причиной стала нецензурная брань на пресс-конференции после Гран-при в Сингапуре. Во время поездки гонщик должен будет поработать с молодыми спортсменами на бюджетном кросс-каре.

