15 октября, 15:38

Происшествия
24 heures: друг Шумахера изнасиловал медсестру гонщика в его доме в 2019 году

Друг Шумахера изнасиловал медсестру гонщика в его доме в швейцарском Гланде – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Victor Caivano

Австралийский гонщик, близкий друг семьи немецкого пилота "Формулы-1" и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера обвиняется в изнасиловании его медсестры. Об этом сообщает 24 Heures.

Инцидент произошел 23 ноября 2019 года в спальне, которая находится на втором этаже в доме Шумахера в швейцарском городе Гланд. По версии следствия, после работы медсестра употребила алкоголь. Спустя некоторое время ей стало плохо, поэтому австралийский гонщик и физиотерапевт отнесли ее в комнату для персонала, уложив в кровать.

Позже друг семьи Шумахера вернулся в помещение и дважды изнасиловал медсестру, которая находилась без сознания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Сперва мужчина сотрудничал со следствием и приезжал из Австралии на допросы. Однако в последние месяцы гонщик перестал выходить на связь. Это поставило под вопрос дальнейшее рассмотрение дела.

Издание подчеркивает, что сама семья Шумахера не была вовлечена в судебный процесс и не упоминалась в материалах дела.

В конце декабря 2013 года Шумахер получил серьезные травмы, упав со склона во время катания на лыжах на французском курорте Мерибель. У него обнаружили черепно-мозговую травму и большое количество повреждений мозга.

В декабре 2018 года СМИ сообщили, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в ИВЛ. Через год стало известно, что гонщик прошел экспериментальный курс лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.

Брат Шумахера в конце 2023 года заявлял, что состояние гонщика улучшилось благодаря современной медицине. Однако, по его словам, тот уже не сможет жить так, как раньше.

В конце 2024-го Шумахер впервые за долгое время появился на публике, посетив свадьбу своей дочери Джины-Марии и ее жениха Йена Бетке. В этом году СМИ сообщали о позитивных сдвигах в состоянии гонщика. Немец смог подписать шлем в рамках благотворительного мероприятия.

При этом, по словам журналистов, Шумахер до сих пор не может разговаривать. Кроме того, ему нужен постоянный уход.

Болид гонщика Михаэля Шумахера выставили на аукцион

