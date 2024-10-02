Daily Mail: Шумахер впервые показался на публике после тяжелой травмы

Фото: ТАСС/ABACA/Gorassini Giancarlo

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер впервые показался на публике после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, Шумахер присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии и ее жениха Йена Бетке. Отмечается, что церемония бракосочетания прошла на семейной вилле в условиях строгой конфиденциальности. Перед торжеством всех гостей попросили сдать мобильные телефоны.

В конце декабря 2013 года гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Он получил черепно-мозговую травму и множественные повреждения мозга.

В сентябре 2019 года стало известно, что Шумахер прошел экспериментальный курс лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду. Брат гонщика в конце 2023 года заявил, что состояние здоровья Шумахера удалось улучшить благодаря современной медицине, но он уже не сможет жить так, как прежде.

