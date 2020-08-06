Велогонщик Фабио Якобсен после соревнования впал в кому

Фото: instagram.com/fabiojakobsen

После соревнований первого этапа велогоночного "Тура Польши" 23-летний спортсмен Фабио Якобсен впал в кому, сообщает "Экспресс газета".

Незадолго до финишной черты Якобсен начал бороться за первенство с Диланом Груневегеном, который и толкнул соперника. На скорости 80 километров в час спортсмен вылетел за ограждение и врезался в судью. В итоге Якобсен получил множество серьезных травм, ему оказали экстренную помощь и вызвали вертолет для срочной госпитализации.

Из-за серьезных повреждений спортсмен впал в кому. Победа Дилана Груневегена в турнире была аннулирована, а он был дисквалифицирован.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер покинул парижский госпиталь имени Жоржа Помпиду, где проходил экспериментальный курс лечения. Известно только то, что ему делали переливание крови, в которой содержались стволовые клетки.