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В мире

13 мая, 23:33

Вооруженные грабители напали на футболиста "Тоттенхэма"

происшествия за рубежом спорт

Фото: EPA/TASS/PETER POWELL

На футболиста "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли совершено нападение. Сообщается, что грабители ворвались в дом спортсмена в одном из лондонских районов Барнет.

Как пишет Daily Mail, злоумышленники похитили у Алли ценные вещи, в том числе ювелирные украшения и часы.

Уточняется, что преступники угрожали футболисту ножом. Кроме того, во время нападения спортсмен получил удар по лицу. Алли отделался незначительными травмами, передает издание.

В момент нападения в доме также находились брат спортсмена и еще несколько человек.

Сейчас расследованием инцидента занимается полиция. Известно, что дом футболиста, в котором произошло нападение, оборудован системой видеонаблюдения. На данный момент злоумышленники не пойманы.

Ранее на немецкого футболиста Месута Озила напали злоумышленники с ножами. Сообщалось, что преступники намеревались ограбить футболиста.

Позднее Озил прокомментировал нападение на себя. В частности, футболист поблагодарил общественность за беспокойство.

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