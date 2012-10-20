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20 октября 2012, 12:47

По факту нападения на игроков "Динамо" возбуждено уголовное дело

футбол хулиганство стрельба Динамо уголовное дело нападения чп

По факту нападения на футболистов "Динамо" возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД РФ по Московской области Евгения Гильдеева.

Инцидент произошел накануне на базе клуба. Трое неизвестных в масках из-за забора попытались после тренировки спортивной команды обстрелять ее членов из оружия для пейнтбола. Также хулиганы разбросали листовки с угрозами и призывом играть лучше.

Напомним, во время стрельбы пострадали тренер, массажист и один из игроков.

В ФК "Динамо" заявили, что примут все меры для того, чтобы найти и наказать нападавших. Представители клуба болельщиков "Динамо" заявили, что не имеют к нападению никакого отношения.

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