По факту нападения на игроков "Динамо" возбуждено уголовное дело

По факту нападения на футболистов "Динамо" возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД РФ по Московской области Евгения Гильдеева.

Инцидент произошел накануне на базе клуба. Трое неизвестных в масках из-за забора попытались после тренировки спортивной команды обстрелять ее членов из оружия для пейнтбола. Также хулиганы разбросали листовки с угрозами и призывом играть лучше.

Напомним, во время стрельбы пострадали тренер, массажист и один из игроков.

В ФК "Динамо" заявили, что примут все меры для того, чтобы найти и наказать нападавших. Представители клуба болельщиков "Динамо" заявили, что не имеют к нападению никакого отношения.