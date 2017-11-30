Футболист "Зенита" подвергся нападению в Петербурге

Фото: ТАСС/Руслан Шумаков

Футболиста "Зенита" Дениса Терентьева избили в Санкт-Петербурге. Пострадавший обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Жизни и здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Как рассказал Терентьев в полицейском участке, телесные повреждения ему нанесли около 17:00 у дома № 20, корпус 3 по Лабораторному проспекту. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости.

Супруга игрока Анжелика в соцсетях написала, что конфликт произошел из-за того, что Терентьев не смог разъехаться на машинах с другим автомобилистом. Позже она удалила запись.