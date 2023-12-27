27 декабря, 16:21Спорт
Брат Шумахера рассказал, что бывший гонщик уже никогда не вернется к полноценной жизни
Фото: AP Photo/Itsuo Inouye
Состояние здоровья немецкого автогонщика "Формулы-1" и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера удалось улучшить благодаря современной медицине, но он уже не сможет жить так, как прежде. Об этом сообщил его брат Ральф в интервью газете Bild.
"Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический случай", – отметил он, не раскрывая детали о состоянии здоровья бывшего гонщика.
29 декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую травму на горнолыжном курорте "Мерибель" во французских Альпах. По предварительной информации, спортсмен упал на спуске и ударился головой о скалу. От немедленной гибели Шумахера спас шлем, который тем не менее не выдержал удара и раскололся.
Пилота "Формулы-1" на вертолете эвакуировали в больницу Гренобля. Спортсмену провели уже две операции на мозге, в его состоянии наблюдаются улучшения.
Болид гонщика Михаэля Шумахера выставили на аукцион
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