В Германии задержали подозреваемых в шантаже семьи гонщика Шумахера

Фото: ТАСС/AP/Shizuo Kambayashi

Власти Германии задержали двух человек по подозрению в шантаже семьи известного немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Подозреваемые требовали от семьи Шумахера несколько миллионов евро, угрожая опубликовать некие файлы, которые родственники гонщика предпочли бы держать в тайне. Содержание файлов не раскрывается.

Отец и сын, подозреваемые в этом деле, были арестованы 19 июня. Государственный обвинитель Вольф-Тилман Баумерт сообщил, что в случае признания их виновными, им грозит тюремный срок до 5 лет.

Семья Шумахера скрывает подробности о состоянии здоровья гонщика после того, как в 2013 году он едва не погиб, катаясь на лыжах во Французских Альпах. Семикратный чемпион "Формулы-1" получил черепно-мозговую травму, после чего несколько месяцев провел в коме и с 2014 года ни разу не появлялся на публике.

Его брат Ральф заявлял, что состояние здоровья гонщика удалось улучшить благодаря современной медицине, однако он уже "не сможет жить так, как прежде".

