Журналист Л'Эрмитт: Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы

Фото: ТАСС/Imago/imago sportfotodienst/Andreas Beil

Позитивные сдвиги наблюдаются в состоянии немецкого автогонщика "Формулы-1", семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера после полученной им травмы головы. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление французского журналиста Стефана Л'Эрмитта.

По словам представителя СМИ, в 2025-м Шумахер в рамках благотворительного мероприятия подписал шлем.

"Держала ли его жена за руку? Мы не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак", – уточнил Л'Эрмитт.

При этом, по словам журналиста, немец до сих пор не может разговаривать.

В конце декабря 2013 года Шумахер пострадал из-за падения во время катания на лыжах на французском горнолыжном курорте Мерибель. У него выявили черепно-мозговую травму и большое количество повреждений мозга.

В декабре 2018 года СМИ сообщили, что немец больше не прикован к постели и не нуждается в ИВЛ. Через год стало известно, что гонщик прошел экспериментальный курс лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.

Брат Шумахера в конце 2023 года заявлял, что состояние здоровья гонщика улучшилось благодаря современной медицине. Однако, по его словам, тот уже не сможет жить так, как раньше. В конце прошлого года немец впервые появился на публике, посетив свадьбу своей дочери Джины-Марии и ее жениха Йена Бетке.

