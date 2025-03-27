DM: в окружении Шумахера рассказали, что он находится в очень плохом состоянии

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Немецкий автогонщик "Формулы-1", семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер находится в очень печальном состоянии. Об этом рассказал журналист местного телеканала RTL Феликс Горнер, которого называют одним из приближенных людей к семье гонщика, передает Daily Mail.

По словам Горнера, Шумахер не способен вербально общаться и нуждается в постоянном уходе.

В конце декабря 2013 года Шумахер получил серьезную травму из-за падения во время катания на лыжах на французском горнолыжном курорте Мерибель. У него диагностировали черепно-мозговую травму и большое количество повреждений мозга.

В декабре 2018 года СМИ выяснили, что немец больше не прикован к постели и не нуждается в ИВЛ. Через год стало известно, что Шумахер прошел экспериментальный курс лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.

Брат Шумахера в конце 2023 года сообщал, что состояние здоровья гонщика улучшилось благодаря современной медицине. Однако, по его словам, тот уже не сможет жить так, как раньше. В конце прошлого года немец впервые появился на публике, посетив свадьбу своей дочери Джины-Марии и ее жениха Йена Бетке.

