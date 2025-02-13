The Guardian: шантажировавший семью Шумахера вышибала получил три года тюрьмы

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Вышибала Йылмаз Тозтуркан, шантажировавший семью семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, приговорен к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Как говорится в материале, сын Тозтуркана Даниэль Линс, работавший IT-специалистом, приговорен к шести месяцам лишения свободы условно, а экс-охранник Шумахера Маркус Фриче – к двум годам заключения условно.

Власти Германии задержали подозреваемых в шантаже семьи Шумахера в июне 2024 года. Уточнялось, что они требовали от семьи Шумахера несколько миллионов евро, угрожая опубликовать некие файлы, которые родственники гонщика предпочли бы держать в тайне.

В конце декабря 2013 года гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Он получил черепно-мозговую травму и множественные повреждения мозга. Брат гонщика в конце 2023 года заявил, что состояние здоровья Шумахера удалось улучшить благодаря современной медицине.