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16 января, 20:57

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Член СПЧ Меркачева рассказала о шантажирующих детей телеграм-каналах

Россиян предупредили о шантажирующих детей телеграм-каналах

Фото: 123RF/jjfarquitectos

Владельцы опасных телеграм-каналов просят детей скидывать фото одноклассников и писать о них информацию, а после предлагают жертвам удалить материалы за деньги, предупредила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева. Об этом сообщает News.ru.

"Там есть и серьезная информация, когда что-то плохое и оскорбительное пишут про конкретного ребенка", – обратила внимание она.

По словам Меркачевой, она уже обращалась в органы по поводу одного из таких каналов, о котором ей рассказала учительница. Правозащитница считает, что в шантаже участвуют дети, поскольку сообщения содержат наивную информацию и оскорбления.

Несмотря на блокировку телеграм-канала, проблема остается существенной, заявила Меркачева. Однако полностью запрещать детям доступ к интернету не следует. Вместо этого можно обучить их пользоваться социальными сетями и мессенджерами, отметила она.

Меркачева предложила организовать уроки, на которых психологи будут рассказывать о различных типах контента и объяснять, как не поддаваться на провокации в интернете.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что возрастной ценз для пользования социальными сетями можно ввести в целях защиты детей до 14 лет от всех опасностей в интернете.

Депутат отметил, что возрастной ценз для пользователей соцсетей обладает многими преимуществами. При этом "информационному мусору", способному навредить формирующейся психике ребенка, будет поставлен мощный заслон.

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