Власти Австралии запретили детям пользоваться соцсетями

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Правительство Австралии приняло закон, который запрещает детям младше 16 лет пользоваться такими социальными сетями, как Snapchat, TikTok, Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и X. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

В документе подчеркивается, что принятые ограничения "обеспечат более надежную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития". При этом ответственность за соблюдение закона ляжет на социальные сети, которые должны будут принять разумные меры для того, чтобы пользователи, подпадающие под ограничения, не могли создавать там аккаунты.

За нарушение закона предусмотрен штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов. В заявлении также уточняется, что ограничения не касаются сервисов обмена сообщениями, онлайн-игр и ресурсов, связанных со здоровьем и образованием, включая Headspace, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube.

Ранее психиатр Юлия Глухова предупредила о влиянии интернета и соцсетей на психику. По ее словам, злоупотребление соцсетями и интернетом вызывает у человека зависимость, что приводит к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона.

Врач подчеркнула, что особенно негативное влияние ощущают дети и подростки. Начинается все со снижения успеваемости у школьников, которые вместо уроков проводят много времени за компьютером. Заканчивается при этом повышением риска таких психических расстройств, как депрессия, тревожные расстройства или нарушение сна.