Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 декабря, 19:55

СМИ сообщили об улучшении состояния здоровья Михаэля Шумахера

спорт

17 декабря, 19:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: АР/Shizuo Kambayashi

Состояние здоровья экс-гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера улучшилось. По данным западных СМИ, он больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Daily Mail, Шумахер вместе с семьей находится в своем доме в Швейцарии. Несмотря на улучшение здоровья, бывшем пилот все еще нуждается в медицинской помощи и уходе врачей, которые стоят около 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю. СМИ отмечает, что информации о состоянии Шумахера поступает мало, и она, как правило, очень противоречива.

В декабре 2013 года семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах. Затем он перенес две нейрохирургических операции и до июня 2014 года пробыл в искусственной коме.

В августе 2018 года сообщалось, что жена автогонщика Коринна приобрела дом на острове Мальорка в Испании. Отмечалось, что там она планирует продолжить восстановление мужа.

В конце ноября 2018 года стало известно, что сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Мик в следующем сезоне будет выступать в серии автогонок "Формула-2". В 2018 году Шумахер-младший выиграл европейский чемпионат "Формулы-3". Годом ранее он занял 12-е место по итогам сезона в этой же серии.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика