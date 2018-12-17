СМИ сообщили об улучшении состояния здоровья Михаэля Шумахера

Состояние здоровья экс-гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера улучшилось. По данным западных СМИ, он больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
Как сообщает Daily Mail, Шумахер вместе с семьей находится в своем доме в Швейцарии. Несмотря на улучшение здоровья, бывшем пилот все еще нуждается в медицинской помощи и уходе врачей, которые стоят около 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю. СМИ отмечает, что информации о состоянии Шумахера поступает мало, и она, как правило, очень противоречива.
В декабре 2013 года семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах. Затем он перенес две нейрохирургических операции и до июня 2014 года пробыл в искусственной коме.
В августе 2018 года сообщалось, что жена автогонщика Коринна приобрела дом на острове Мальорка в Испании. Отмечалось, что там она планирует продолжить восстановление мужа.
В конце ноября 2018 года стало известно, что сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Мик в следующем сезоне будет выступать в серии автогонок "Формула-2". В 2018 году Шумахер-младший выиграл европейский чемпионат "Формулы-3". Годом ранее он занял 12-е место по итогам сезона в этой же серии.
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